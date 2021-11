Policyjny pilotaż w trosce o zdrowie rannego mężczyzny Data publikacji 12.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórskie policjantki drogówki profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem zadziałały, by pomóc mężczyźnie z Nowogrodu Bobrzańskiego, który musiał szybko dostać się do szpitala. Tym razem pilotowały pojazd, którym znajomy wiózł mężczyznę po upadku z dachu. Dzięki ich szybkiej reakcji ranny mężczyzna bezpiecznie dojechał na miejsce, gdzie zajęli się nim lekarze.

Nietypowy przebieg miała jedna ze służb pełnionych przez policjantki ruchu drogowego — sierżant Darię Kramską i starszą posterunkową Wiktorię Zasimuk. Zielonogórskie mundurowe miały zaplanowane działania na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego, gdzie dbały o bezpieczeństwo mieszkańców kontrolując, między innymi prędkość i stan trzeźwości kierujących. Po kilku godzinach działań zgłosiły dyżurnemu, że rozpoczynają przysługującą im w służbie przerwę na odpoczynek i zatrzymały się na stacji benzynowej. W pewnej chwili do policjantek podjechał mercedesem zdenerwowany mężczyzna, który poprosił je o pomoc i pilotaż do szpitala w Zielonej Górze. Z jego relacji wynikało, że wiezie do szpitala kolegę, który spadł przed chwilą z dachu i ma otwarte złamanie ręki. Policjantki nie zastanawiały się ani chwili i od razu postanowiły pomóc mężczyznom w bezpiecznym dotarciu do szpitala. Włączyły sygnały świetlne oraz dźwiękowe i po kilkunastominutowej podróży drogą krajową numer 27, radiowóz wjechał do miasta, gdzie policjantki bez przeszkód pilotowały samochód z rannym mężczyzną aż do szpitalnego oddziału ratunkowego. Po dojechaniu na miejsce jedna z nich pobiegła i poprosiła lekarzy o pomoc poszkodowanemu — ten od razu trafił pod opiekę medyków.

Kierujący mercedesem podziękował policjantkom za zaangażowanie i pomoc w tej trudnej sytuacji. Zielonogórskie mundurowe mają satysfakcję, że dzięki swojemu zaangażowaniu, profesjonalizmowi oraz szybkości działania, kolejny raz świetnie wykonały powierzone im zadania dbania o bezpieczeństwo obywateli, bez względu na okoliczności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)