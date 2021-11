Data publikacji 15.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Michał Czechowicz, policjant Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, został Mistrzem Polski w karate UWK wagi lekkiej. To jeden z wielu sukcesów, które ma na swoim sportowym koncie.

W sobotę, 13 listopada 2021 r., podczas gali karate zawodowego UKF 4, która odbyła się w hali Szczecińskiego Domu Sportu, sierż. Michał Czechowicz został Mistrzem Polski w karate UWK wagi lekkiej. Policjant rozpoczął swoją przygodę z karate jako 18-letni chłopak. Zachwyciła go kontaktowa dyscyplina pochodząca z Japonii-Karate. Jest posiadaczem stopnia mistrzowskiego 1 DAN (czarny pas). Zaangażowanie i oddanie szybko zaowocowały sukcesami. To tylko był dowód dla Michała, że warto robić to co się lubi i jeszcze mieć z tego satysfakcję.

Na swoim koncie ma już znaczące sukcesy sportowe. W roku 2020 na Mistrzostwach Świata zdobył złoty medal, a w 2021 roku podczas Mistrzostw Polski Karate UWK zdobył srebrny medal w karate kontaktowym.

Jak widać, rozwijając swoje zainteresowania, można naprawdę wiele osiągnąć. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów.

(KWP w Łodzi/sc)