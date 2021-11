Policja ostrzega - uważajmy na dzikie zwierzęta! Data publikacji 15.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca audi nie zdążył w porę zareagować i zderzył się z jeleniem. Kierowca bmw potrącił zająca, a kierowca opla zderzył się z dzikiem. Tylko w ten weekend doszło do kilku zdarzeń z udziałem zwierzyny leśnej. Na szczęście ani kierowcy, ani nikt z pasażerów nie ucierpiał w tych zdarzeniach. Zwierzęta jednak nie miały żadnych szans. Apelujemy zatem do kierowców o ostrożność, szczególnie w okolicach lasów, gdzie na drogę często wychodzą zwierzęta. Bezpośrednie zderzenie, niekontrolowany manewr czy gwałtowne hamowanie to sytuacje wyjątkowo niebezpieczne.

W ostatnich dniach na drogach powiatu rawskiego doszło do kilku zdarzeń ze zwierzyną. Pamiętajmy, że w każdej chwili na drodze, może pojawić się jakaś przeszkoda. Mogą to być piesi, ale również dzikie zwierzęta. W sobotni poranek na drodze z Białej Rawskiej do Grójca kierowca opla corsy najechał na dzika, uszkadzając swoje auto. Wieczorem tego samego dnia, kierujący bmw potrącił w Sadkowicach przebiegającego przez drogę zająca, a w niedzielne południe w Kaleniu na drodze z Rawy do Białej Rawskiej kierowca audi zderzył się jeleniem. We wszystkich przypadkach zwierzęta niestety nie miały szans przeżycia.

Co zrobić gdy zauważymy zwierzę na drodze?

Przede wszystkim powinniśmy uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Zwierze, kiedy nas zobaczy powinno zejść nam z drogi, jednak nie zawsze tak się dzieje. Czasami światła mogą przykuć uwagę zwierzęcia i unieruchomić je prosto przed naszym nadjeżdżającym samochodem. Zmniejszenie prędkości i uważne ominięcie zwierzęcia jest najlepszym rozwiązaniem. Pamiętajmy również, aby w awaryjnych sytuacjach zawsze stawiać swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Nie wychodźmy zatem z pojazdu i nie płoszmy zwierzęcia, bo możemy w ten sposób wzbudzić w nim agresję. Podróżując drogami leśnymi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Pamiętajmy także, że jeśli na poboczu lub na jezdni widzimy np. sarnę, należy spodziewać się, że w pobliżu jest ich więcej.

Jeśli podróżując uderzymy w zwierzę, powinniśmy zabezpieczyć miejsce takiego zdarzenia. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców. Wówczas poinformujmy służby. Nie powinniśmy rannego albo martwego zwierzęcia zabierać. Może być ono chore.

(KWP w Łodzi / mw)