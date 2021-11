Zatrzymany za czynną napaść na policjanta Data publikacji 15.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z odpowiedzialnością karną za czynną napaść na policjanta musi liczyć się 44-latek, który podczas interwencji domowej rzucił maczetą w jednego z funkcjonariuszy. Groził też policjantom zabójstwem i znieważał ich słownie. Wcześnie zaatakował ojca, z którym wspólnie spożywał alkohol. 44-latek zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 13.11.2021 r., w nocy w jednej z miejscowości w gminie Chełm. Ze zgłoszenia wynikało, że mieszkający tam mężczyzna zaatakował swojego ojca, z którym wcześniej spożywał alkohol. Miał zranić go nożem. Po przyjeździe policjantów, 44-latek nie stosował się do wydawanych przez mundurowych poleceń. Trzymając w ręku maczetę groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia. W pewnej chwili rzucił nią w kierunku jednego z policjantów.

Do obezwładnienia agresywnego napastnika funkcjonariusze użyli tasera. 44-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli także nóż kuchenny i maczetę, którą posługiwał się sprawca.

Ranny ojciec napastnika karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Po udzieleniu mu pomocy medycznej, został zwolniony.

Zatrzymany 44-latek zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego oraz znieważenie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/ mw)