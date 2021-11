Nietrzeźwy kierujący zatrzymany dzięki czujności policjanta w czasie wolnym od służby Data publikacji 15.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Osoby chcące pełnić służbę w mundurze policyjnym powinny posiadać odpowiednie predyspozycje do wykonywania tego zawodu. To nie tylko chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, ale przede wszystkim reagowanie w sytuacjach, kiedy jesteśmy świadkami łamania prawa. Udowodnił to funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, który dzięki swojej czujności doprowadził do zatrzymania nietrzeźwego kierującego.

Pełniący na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego funkcjonariusz legnickiej komendy nie spodziewał się, że zwyczajne zakupy z dziećmi zakończą się zatrzymaniem nieodpowiedzialnego kierowcy. Wychodząc ze sklepu, zauważył stojącego przy wejściu mężczyznę spożywającego alkohol, ale nie przypuszczał, że będzie interweniował w jego sprawie.

Kiedy aspirant Cyprian Bandrowski pomagał swoim dzieciom wsiąść do auta, zauważył, jak mężczyzna stojący chwilę wcześniej przy markecie wsiada do pojazdu i odjeżdża. Bez chwili zastanowienia poinformował o zaistniałej sytuacji Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, wsiadł do samochodu i udał się za kierowcą w celu jego zatrzymania.

W trakcie przejazdu funkcjonariusz informował o swoim położeniu i kierunku, w którym udaje się kierowca Skody. Dzięki tym wskazówkom na miejsce szybko dotarli mundurowi, którzy zatrzymali nieodpowiedzialnego 55-latka. Wynik badania alkomatem wskazał wartość ponad 0,5 promila, co dowodzi, że mieszkaniec powiatu legnickiego kierował w stanie nietrzeźwości, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności i kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

(KWP we Wrocławiu / kp)