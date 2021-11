Po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 15.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służby. Dowiódł tego Zastępca Naczelnika Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu kom. Adrian Kaszewski, który będąc po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i nie miał uprawnień. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14.11.2021 r., na terenie Radomia. Zastępca Naczelnika Sztabu KMP w Radomiu będąc po służbie zwrócił uwagę na pojazd marki Alfa Romeo. Kierujący tym autem nie reagował na sygnalizacje świetlną, po czym gwałtownie ruszył i omal nie doprowadził do zderzenia z innym pojazdem. Jechał od krawędzi do krawędzi pasa, przekraczając oś jezdni. Dlatego policjant podejrzewał, że mężczyzna siedzący za kierownicą jest pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, wyprzedził go i zajechał mu drogę. Kierujący próbował jeszcze uciec pieszo pozostawiając auto, ale po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjanta.

Nieodpowiedzialnym mężczyzną okazał się 28-latek, który kierował pojazdem mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu/sc)