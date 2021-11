W imieniu naszych kolegów prosimy o pomoc dla Aleksandra

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, a w szczególności do policjantów i pracowników cywilnych o dobrowolne przekazanie darowizny na rzecz Aleksandra Piontek. Jest on synem naszych kolegów asp. szt. Michała Piontek oraz st. asp. Joanny Kmiecik-Piontek, którzy na co dzień pełnią służbę w tarnogórskiej komendzie. Aleksander urodził się w kwietniu 2021 roku z małogłowiem, obustronnym niedosłuchem oraz niskim napięciem mięśniowym i wymaga ciągłej, kosztownej rehabilitacji.