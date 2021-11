Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku Data publikacji 15.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w miniony weekend na terenie gminy Rokitno. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podczas trwającego polowania 56-latek oddał niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej, raniąc innego uczestnika. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

W minioną sobotę, 13.11.2021 r., przed 13.00 dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku, do którego doszło podczas polowania na terenine kompleksu leśnego w gminie Rokitno.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie. Z ustaleń mundurowych wynikało, że podczas zgłoszonego polowania jeden z jego uczestników, 56-letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego, oddał niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej, czym spowodował uszkodzenie ciała będącego również na polowaniu 64-latka.

Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala, natomiast 56-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Funkcjonariusze zabezpieczyli również należącą do niego broń. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

(KWP w Lublinie / mw)