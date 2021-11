Areszt dla podejrzanego o przestępstwo na tle seksualnym

Policjanci z łęczyckiej komendy zatrzymali 28-latka, który za pośrednictwem portalu internetowego prezentował treści pornograficzne osobie co do której miał wiedzę, że nie ukończyła 15 roku życia. Podejrzany wpadł dzięki grupie aktywistów w ramach ich własnej prowokacji. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łęczycy najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.