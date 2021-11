Mężczyzna podejrzany o pedofilię trafił do aresztu Data publikacji 16.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod koniec października br. policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali kolejnego mężczyznę, który odpowie za tzw. grooming. 37-latek namówił nastoletnią dziewczynkę do przesłania mu swoich „rozbieranych zdjęć”. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Sprawa zaczęła się od zgłoszenia jakie otrzymali policjanci z Konina. Właśnie do nich zwróciła się o pomoc matka nastoletniej dziewczyny, która znalazła w telefonie córki niepokojące treści. Wtedy okazało się, że za pośrednictwem komunikatora internetowego z dziewczynką kontakt nawiązał dorosły mężczyzna. Skutecznie namówił ją do przesłania mu swoich zdjęć o charakterze seksualnym. Zatrzymany 24-latek przyznał się do popełnionego przestępstwa. Nigdy w przeszłości nie był notowany przez Policję.

W związku z tą sprawą policjanci zabezpieczyli telefon i komputer, z których korzystała dziewczynka. Sprzęt został poddany szczegółowej analizie, której efektem było kolejne zatrzymanie. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że zatrzymany wcześniej 24-latek nie był jedynym mężczyzną, który korespondował w ten sposób z dziewczynką.

20 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który również nawiązał kontakt z dziewczynką i namówił ją do przesłania swoich „rozbieranych zdjęć”.

Zatrzymany usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze pedofilskim i na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Koninie został tymczasowo aresztowany przez sąd na 3 miesiące.

Podejrzany 37-latek nigdy wcześniej nie był notowany przez Policję. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / mw)