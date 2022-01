10-letni chłopiec w trakcie podróży samochodem przestał oddychać. Pomogła mu dzielnicowa Data publikacji 14.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Postawa sierż. szt. Dagmary Komorowskiej z Komisariatu Policji w Jedlińsku potwierdza, że policjantem jest się zawsze. W czasie wolnym od służby, w trakcie powrotu do domu, ruszyła z pomocą chłopcu, który przestał oddychać.

Do zdarzenia doszło w Wielogórze na ul. Warszawskiej. Wracająca ze swoimi dziećmi w trakcie dnia wolnego dzielnicowa z Komisariatu Policji w Jedlińsk, sierż. szt. Dagmara Komorowska, zatrzymała swój pojazd przed sygnalizacją świetlną. Na sąsiednim pasie zatrzymała się kobieta, która roztrzęsiona wysiadła z auta i zaalarmowała, że jej syn nie oddycha i sinieje.

Policjantka przekazała tylko informację swoim dzieciom, że na chwilę je zostawi, po czym bez wahania zatrzymała ruch na drodze, a następnie zaczęła udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu chłopcu. M.in. udrożniła drogi oddechowe oraz ułożyła go w pozycji bocznej ustalonej. Dzięki szybko podjętym działaniom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopcu. Po odzyskaniu przez niego przytomności, kobiety zjechały na pobocze, gdzie oczekiwały na przyjazd załogi pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania, po których wróciło do domu.

Zachowanie naszej koleżanki pokazuje jak ważna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, a jej zdecydowana i szybka reakcja miała ogromny wpływ na zdrowie i życie chłopca.

(KWP w Radomiu / mw)