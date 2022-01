Bezpieczne Ferie 2022

Już za chwilę rozpoczną się ferie zimowe. Będą one trwały w tym roku w poszczególnych województwach od 15 stycznia do 27 lutego. Dla wielu osób, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży jest to okazja do aktywnego relaksu oraz wyjazdów. Jednak ten czas niesie ze sobą też wiele zagrożeń. Jak ich uniknąć i bezpiecznie spędzić wolny, zimowy czas? Oto najważniejsze zasady!