Policyjna eskorta serca do przeszczepu

14 stycznia 2022 roku w godzinach porannego szczytu w natężeniu ruchu drogowego policjanci na prośbę koordynatora ds. transplantologii serca eskortowali przez miasto karetkę z sercem do przeszczepu. Organ musiał szybko dotrzeć do placówki we Wrocławiu gdzie czeka już biorca.