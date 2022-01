Pirat drogowy ukarany wysoką grzywną Data publikacji 14.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli pirata drogowego. Kierowca bmw nie stosował się do zakazu wyprzedzania i przekroczył prędkość o ponad sto kilometrów na godzinę. Okazał się nim obywatel Ukrainy, który za swoje zachowanie na drodze otrzymał mandaty karne na łączną kwotę 4 tysięcy złotych.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli pirata drogowego. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek na krajowej "ósemce". Kierowca bmw kilkanaście minut przed 10 w rejonie miejscowości Kamień przekroczył prędkość jadąc 192 kilometry na godzinę na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Chwilę wcześniej ten sam kierowca wyprzedzał inny pojazd w miejscu, gdzie obowiązuje znak B-25 "zakaz wyprzedzania". W trakcie sprawdzania pojazdu okazało się również, że szyby w pojeździe nie spełniają wymaganych warunków przepuszczalności światła. Pojazdem kierował obywatel Ukrainy, który za swoje zachowanie na drodze otrzymał mandaty karne na łączną kwotę 4 tysięcy złotych.

(KWP w Białymstoku / kp)

