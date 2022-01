Sądecki policjant w czasie wolnym od służby wraz z dwójką klientów ratował życie mężczyzny Data publikacji 14.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Nowego Sącza, który na co dzień walczy z przestępczością gospodarczą, w poniedziałkowy wieczór, wspólne z dwójką innych klientów, walczył o życie mężczyzny, który stracił przytomność w galerii handlowej. Do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia razem prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki temu poszkodowany odzyskał funkcje życiowe i został przewieziony do szpitala.

11 stycznia br. około godziny 18:30 komisarz Jakub Mółka, funkcjonariusz Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą sądeckiej komendy, w czasie wolnym od służby robił zakupy w jednej z galerii handlowych w Nowym Sączu. Przechodząc w pobliżu ruchomych schodów na parterze budynku, zauważył, że na posadzce leży mężczyzna, a wokół niego stoi kilka osób. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył, że młoda kobieta prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową, a inny klient zabezpiecza głowę poszkodowanego. Mężczyzna nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna.

Policjant dołączył do dwójki ratujących i do przyjazdu załogi karetki pogotowia, razem starali się przywrócić mu czynności życiowe. Dzięki właściwej reakcji tej trójki oraz fachowej pomocy ratowników medycznych poszkodowany zaczął oddychać i trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

(KWP w Krakowie / kp)