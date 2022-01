34-latek podejrzany o czyn o charakterze pedofilskim aresztowany Data publikacji 14.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 8 stycznia funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Krakowie otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zaczepić na terenie Olszy dziewczynkę i obnażyć się przed nią. 11 stycznia policjanci zatrzymali wytypowanego 34-latka. 13 stycznia usłyszał on w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście - Wschód zarzut w tej sprawie. Dziś na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

Jak wynika z otrzymanego zgłoszenia, 8 stycznia 2022 roku około godziny 13.15 na terenie Olszy, 10-latka została zaczepiona przez nieznanegomężczyznę, który ostentacyjnie obnażył się przed nią i zwrócił się do niej nieprzyzwoitymi słowami. Małoletnia ominęła nieznajomego i skierowała się do domu, gdzie poinformowała bliskich o sytuacji. Ojciec małoletniej udał się do komisariatu III w celu poinformowania o zajściu. Jeden z krakowskich rannych opublikował na portalu społecznościowym film z monitoringu, na którym zarejestrowano przebieg zdarzenia.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji III w Krakowie przeprowadzili w tej sprawie szereg czynności operacyjnych, które pozwoliły na weryfikację własnych ustaleń i otrzymanych doniesień w tej sprawie oraz wytypowanie osoby, której wizerunek zarejestrował monitoring. 11 stycznia, po południu, mężczyzna z ostał zatrzymany w swoim krakowskim mieszkaniu.

Zebrane w sprawie materiały zostały przesłane do prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście - Wschód. Wczoraj doprowadzono tam 34-latka na przesłuchanie. Prokurator przedstawił mu zarzut z art. 13 §1 kk w zw. art. 200 § 1kk. tj. usiłowanie doprowadzenie małoletniej osoby do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Dziś na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / mw)

Na filmie dwaj nieumundurowani policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę.