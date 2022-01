Wrocławscy policjanci pilotowali transport najcenniejszego daru życia Data publikacji 17.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Są sytuacje, w których chorzy nie mogą już dłużej czekać, a przeszczep jest dla nich jedynym ratunkiem. Koordynator ds. transplantacji skontaktował się z policjantami z wrocławskiej drogówki i zwrócił z prośbą o pilotaż karetki, którą będzie wiezione serce dla pacjenta z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ratownicy wyruszyli z województwa łódzkiego i na dolnośląskim odcinku drogi S8 zostali przejęci przez mundurowych. Każda minuta to walka o życie…

Kolejny raz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przyszli z pomocą. Codziennie pełnią służbę na drogach miasta i powiatu wrocławskiego, dbając o bezpieczeństwo osób przemieszczających się różnego rodzaju pojazdami, ale tym razem mieli inne zadanie.

Tym razem policyjny radiowóz wykorzystano do transportu serca drogą lądową z jednego z miast na ternie województwa łódzkiego, prosto do Wrocławia. W takich przypadkach nie ma zbyt wiele czasu na pokonanie trasy, bo toczyła się walka o ludzkie życie.

Zaczęło się jednak od telefonu, który wykonał koordynator ds. transplantacji serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej o pomoc i pilotaż karetki, którą będzie wieziony ten jeden z najważniejszych narządów w organizmie. Decyzja mogła być tylko jedna, bo pomoc w ratowaniu życia i zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa, to zawsze dla policjantów priorytet.

Do działań skierowano doświadczonych w prowadzaniu pilotaży funkcjonariuszy i po tym, jak ratownicy wyruszyli z województwa łódzkiego, przejęli ich na dolnośląskim odcinku drogi S8.

Niedługo później bezpiecznie dotarli do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, a serce do przeszczepu zostało przekazane na blok operacyjny.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film 412-117263.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 412-117263.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.32 MB)