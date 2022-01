Opolscy policjanci podsumowali 2021 rok Data publikacji 17.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami kolejny rok wytężonej pracy. W tym okresie opolscy policjanci przeprowadzili blisko 100 000 interwencji, skontrolowali ponad 233 000 kierowców i zabezpieczyli ponad 193 kilogramy narkotyków. Poza stałymi obowiązkami to przede wszystkim sprawdzanie przestrzegania obowiązków i przepisów sanitarnych oraz kontrola osób poddanych kwarantannie. To także ochrona polskiej granicy. A wszystko w myśl policyjnej dewizy – Pomagamy i Chronimy.

Jednym z dodatkowych zadań policjantów w minionym roku była walka z koronawirusem. Funkcjonariusze wspierali w tym służby sanitarne i medyków. To przede wszystkim kontrola osób poddanych kwarantannie, sprawdzanie zasad przestrzegania obostrzeń sanitarnych czy też pomoc przy organizowaniu punktów szczepień przeciwko COVID-19. O skali tego zaangażowania niech świadczy, chociażby liczba około 10 000 kontroli osób przebywających na kwarantannie na terenie województwa opolskiego każdego dnia. W całym roku opolscy policjanci przeprowadzili ponad 98 500 interwencji.

Nie zapominajmy jednak, że praca policjantów to znacznie więcej niż działania związane z pandemią. To również ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.

W 2021 roku wykrywalność sprawców przestępstw wciąż jest na wysokim, ponad 70% poziomie. Do sukcesów na pewno należy zaliczyć wzrost wykrywalności przestępstw związanych z kradzieżami samochodów, z ponad 27% w roku 2020, do 60% w roku ubiegłym. To drugi z najlepszych wyników w kraju. To również wysoka wykrywalność przestępstw uciążliwych społecznie, tj. rozboje, kradzieże i wymuszenia – ponad 93%; bójki i pobicia – blisko 95%. W tym czasie zanotowaliśmy spadek kradzieży z włamaniem z 2093 do 2032. Spadła także liczba przestępstw narkotykowych o blisko 620 przypadków przy wykrywalności sięgającej ponad 95%. W tym roku kryminalni zabezpieczyli ponad 193 kilogramy różnego rodzaju narkotyków. W roku 2020 był to 122 kilogramy. Policjanci zatrzymali także ponad 200 osób poszukiwanych listami gończymi.

To także obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to sprawdza się, jako dobry komunikator między społecznością lokalną a policjantami. W tym roku otrzymaliśmy za jej pośrednictwem 8830 zgłoszeń dotyczących najbardziej uciążliwych wykroczeń, w tym przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania czy też spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Z tej liczby funkcjonariusze potwierdzili i wyeliminowali blisko 3900 zagrożeń.

Niestety, rok 2021 to wzrost zdarzeń drogowych. Z powodu pandemii koronawirusa i ograniczeń w przemieszczaniu się, w 2020 roku ruch na naszych drogach był mniejszy. W efekcie rok 2020 to 489 wypadków, 547 osób rannych oraz 65 zabitych. Natomiast 2021 to 537 wypadków, 593 osoby ranne oraz 81 zabitych.

By poprawić bezpieczeństwo na drogach Opolszczyzny, funkcjonariusze poza kontrolami stanu trzeźwości organizują liczne działania. To między innymi akcje skierowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego czy też działania na naszych głównych szlakach komunikacyjnych, czyli autostradzie A4 oraz drogach krajowych. W 2021 roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ponad 233 000 kontroli pojazdów, ujawniając 3662 osoby kierujące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. To także zatrzymanych ponad 1 000 praw jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Na skuteczność naszej pracy wpływa także cały czas unowocześniana flota samochodowa. W tym roku to 46 nowych pojazdów, w tym ekologicznych z napędem hybrydowym.

Wiele informacji dotyczących kierowców łamiących przepisy na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem skrzynki mailowej - problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl. W 2021 roku otrzymaliśmy ponad 680 nagrań zarejestrowanych przez kierowców. W 2020 roku takich nagrań mieliśmy 606.

W 2021 roku do użytku został oddany nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. To nowoczesny, trzykondygnacyjny kompleks z warsztatami, kojcami, pomieszczeniem dla osób zatrzymanych oraz salą konferencyjną. Prace budowlane trwały od początku 2019 roku. Budowa nowej komendy została sfinansowana w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Od września to także obecność opolskich policjantów na naszej wschodniej granicy, gdzie cały czas w systemie rotacyjnym, ramię w ramię z żołnierzami i funkcjonariuszami straży granicznej dbają o nasze bezpieczeństwo.

(KWP w Opolu / kp)