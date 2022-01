Cyberbezpieczeństwo - zapamiętaj, udostępnij, ostrzeż innych! Data publikacji 17.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz co zrobić, gdy dostaniesz taką wiadomość - "masz niezapłacony mandat karny", "uwaga, próba włamania na konto", "dopłata do przesyłki kurierskiej czy "odbiór środków od kupującego"? To popularne w ostatnim czasie próby prowadzące do wyłudzenia danych dostępowych do konta bankowego, aby następnie ukraść z niego pieniądze. Warto zapoznać się z informacjami poniżej i nie dać się oszukać.

Często wiadomości o podanej powyżej lub podobnej treści otrzymuje większość użytkowników telefonów komórkowych, nawet tych służbowych. Przez takie "wezwania" oszuści próbują wyłudzić od nas pieniądze i dane dostępowe do posiadanych aplikacji. Każdy taki SMS warto zgłosić do CSIRT NASK, czyli do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

CSIRT NASK między innymi przyjmuje, analizuje i podejmuje działania, a także koordynuje reakcje na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni w naszym kraju, które zgłaszane są przez operatorów, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny i osoby prywatne. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości warto zgłosić ją jak najszybciej. Można to zrobić, używając funkcji "przekaż" albo "udostępnij" i przesłać treść wiadomości na numer 799 448 084. Wysłana przez nas wiadomość trafi do analityków CERT Polska, którzy mogą dopisać podejrzaną domenę do listy ostrzeżeń. Pamiętajmy, każde zgłoszenie może pomóc ochronić innych użytkowników !

Pamiętaj!

Zapisz numer 799 448 084 w telefonie, by w razie potrzeby mieć go zawsze pod ręką,

Każde zgłoszenie jest weryfikowane i dokumentowane przez operatorów CERT Polska,

Z jednego numeru, w ciągu 4 godzin możesz zgłosić maksymalnie 3 wiadomości,

Numer 799 448 084 służy do zgłoszenia prób oszustw i wyłudzeń internetowych (phishingu, fałszywych aplikacji),

Ważne, by przekazując otrzymaną wiadomość zrobić to w oryginalnej formie — nie wycinaj treści czy odnośnika.

Ostrzeż innych i udostępnij !