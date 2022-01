Stop agresji drogowej Data publikacji 17.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca Komendanta I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w czasie wolnym od służby , spacerując po Piotrkowskiej, zwrócił uwagę na dziwnie zachowującego się, wyraźnie pobudzonego mężczyznę, który zaczepiał inne osoby. Agresor co chwilę wsiadał do czerwonego auta, a następnie zbyt szybko i niebezpiecznie jeździł po tym reprezentacyjnym deptaku. Policjant skojarzył, że na portalach społecznościowych pojawiły się w ostatnim czasie wzmianki i filmy z nieobliczalnym kierowcą VW golfa szukającym zaczepki z przypadkowymi osobami. Przełożony śródmiejskich funkcjonariuszy wezwał będący w służbie patrol policji i wraz z funkcjonariuszami zatrzymał 23-latka.

15 stycznia 2022 roku około godziny 15:30 przełożony policjantów ze Śródmieścia, w czasie wolnym od zajęć służbowych, wybrał się na ulicę Piotrkowską w Łodzi. W pewnym momencie funkcjonariusz zauważył młodego mężczyznę, który brawurowo przejeżdżał ulicą, zajeżdżając drogę innym osobom, a następnie wysiadał z auta i prowokował werbalnie przechodniów. Komendant skojarzył, że od dwóch dni pojawiają się w portalach społecznościowych informację o tajemniczym kierowcy bordowego VW golfa, który zaczepia ludzi i zachowuje się agresywnie na drodze. Policjant postanowił zareagować i po wezwaniu na miejsce umundurowanego patrolu wraz z funkcjonariuszami podjął interwencję dotyczącą zatrzymania pobudzonego 23-latka. Obezwładniony mężczyzna nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, mundurowi zabezpieczyli przy nim niebezpieczne narzędzie. Ze względu na agresywną postawę oraz wątpliwości co do stanu został przewieziony do szpitala na obserwację. Jak się okazało, był on wcześniej notowany za m.in. za groźby karalne. Dodatkowo w trakcie sprawdzenia jego przeszłości wyszło na jaw, że kilka dni wcześniej uderzył przypadkowego kierowcę paskiem, po tym, jak ten zwrócił mu uwagę. W tej sprawie prowadzone jest obecnie postępowanie przygotowawcze przez policjantów z I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.



Policjanci proszą wszystkie osoby, które w sobotę 15 stycznia 2022 roku w godzinach popołudniowych były świadkiem zdarzeń na ulicy Piotrkowskiej bezpośrednio przed zatrzymaniem kierowcy lub zostały zaczepione przez widocznego na fotografii mężczyznę o kontakt z I Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem 47 841 14 00.

O wszelkich odbiegających od normy i niebezpiecznych sytuacjach na drodze zarejestrowanych w materiale foto/video należy informować za pośrednictwem policyjnej skrzynki elektronicznej.

STOP AGRESJI DROGOWEJ

(KWP w Łodzi / kp)