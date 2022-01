Policjanci zatrzymali sprawcę porannego ataku Data publikacji 17.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj (17.01) rano toruńscy policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Torunia, który ostrym narzędziem ranił trzy przypadkowe osoby. Policjanci apelują do innych pokrzywdzonych i świadków tych zdarzeń o zgłaszanie się do komisariatu policji.

Rano, krótko przed godziną 5.00, dyżurny toruńskiej policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny, o tym, że młody mężczyzna, który zachowywał się irracjonalnie i był pobudzony, wyszedł z domu w nieznanym kierunku. Było podejrzenie zażycia przez niego środków odurzających.

Pierwsze zgłoszenie o ataku dokonanym przez młodego mężczyznę dyżurny otrzymał po godzinie 5.15. Do szpitala trafiła 55-letnia kobieta z urazem twarzy, która została zaatakowana w okolicach ul. Szosa Chełmińska. Następnie do szpitala trafiła 46-latka z urazem dłoni oraz 25-letni mężczyzna z urazem twarzy. Osoby te również zostały zaatakowane przez mężczyznę, którego rysopis był zgodny z opisem dotyczącym irracjonalnie zachowującego się 21-latka. Dyżurny przekazał informacje patrolom pełniącym służbę w mieście i rozpoczęły się intensywne poszukiwania napastnika.

Ok godziny 6.00 przy Rondzie Pokoju Toruńskiego policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Torunia. Ten w chwili zatrzymania nadal był pobudzony i nie stosował się do poleceń wydawanych przez policjantów, a w ręku ciągle trzymał nóż z długim ostrzem, którym wymachiwał. Funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Przy tym mężczyźnie zabezpieczyli również nóż.



Po wykonaniu pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci mają już pierwsze informacje o kolejnych pokrzywdzonych, którzy nie zgłosili się bezpośrednio po zdarzeniu. Śledczy starają się dotrzeć do tych osób.

Apelujemy do pokrzywdzonych, ale też świadków porannych zdarzeń, o zgłaszanie się do toruńskiej komendy pod numerem tel. 47 754 23 68 i 69 lub osobiście.

W tej chwili śledczy pracują nad zabezpieczeniem materiału dowodowego w tej sprawie. Od tego będzie zależeć jakie zarzuty usłyszy zatrzymany.

(KWP w Bydgoszczy / kp)