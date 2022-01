Groził bronią gazową i porwaniem dzieci. Policjanci zatrzymali napastnika

35-latek groził innemu mężczyźnie bronią gazową oraz porwaniem dzieci, by zmusić go do określonego zachowania. W momencie zatrzymania napastnik posiadał przy sobie nielegalnie amunicję i amfetaminę. Zachodzi także podejrzenie, że kierował pojazdem pod wpływem narkotyków. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że pojazd, którym poruszał się 35-latek, został utracony w powiecie zielonogórskim.