Sąd ukarał pirata drogowego Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie działający w grupie Speed zatrzymali 37-letniego obywatela Ukrainy, który w niedzielę na autostradzie w Kozodrzy przekroczył dozwoloną prędkość o 53 km/h. Jak się okazało, nie posiadał on także uprawnień do kierowania pojazdami. Wczoraj sąd, zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami ukarał mężczyznę karą grzywny w wysokości 4 tys. zł. oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na rok.

Mimo zaostrzenia kar za łamanie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w dalszym ciągu zdarzają się kierowcy, którzy jeżdżą w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników dróg. Właśnie w taki sposób, w niedzielę jechał autostradą 37-letni obywatel Ukrainy zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy grup Speed Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Mężczyzna, kierując volkswagenem w miejscowości Kozodrza, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h jechał 163 km/k przekraczając prędkość o 53 km/h. Podczas kontroli okazało się, że dodatkowo kierował bez uprawnień.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania o wykroczenia, mężczyzna, który przebywał czasowo na terenie naszego kraju, został zatrzymany. Wczoraj trafił przed sąd, który na podstawie przepisów o ruchu drogowym obowiązujących od początku roku, ukarał go karą grzywny w wysokości 4 tys. zł., dodatkowo sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na rok. Pojazd, którym kierował mężczyzna, został przekazany pasażerce, posiadającej uprawnienia do kierowania.

Pamiętajmy!



Obowiązujące od kilku tygodni nowe przepisy ruchu drogowego wprowadzają m.in. orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów dla kierującego pojazdem mechanicznym, który prowadził pojazd, nie mając do tego uprawnień, co oznacza, że każdą taką sprawą musi zająć się teraz sąd. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany za to wykroczenie trwa od 6 miesięcy, do 3 lat, natomiast kara grzywny, jaką może nałożyć sąd, wynosi od 1500 zł do 30 tys. zł.

(KWP w Rzeszowie / kp)