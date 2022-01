Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i jechał stanowczo za szybko

Głubczyccy policjanci zatrzymali 20-letniego kierowcę, który na obowiązującej "pięćdziesiątce" jechał z prędkością blisko 150 km/h. Dodatkowo, wyprzedził nieoznakowany radiowóz przekraczając podwójną linię ciągłą. Obywatel Czech za swoje zachowanie na drodze stracił prawo jazdy oraz ukarany został mandatem w wysokości 2 500 złotych. Dlatego apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych – noga z gazu. Prędkość, to nadal jedna z głównych przyczyn wypadków na naszych drogach. Pozwólmy sobie i innym bezpiecznie dojechać do celu!