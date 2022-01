Chcesz zagrać w grę? Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci proponują udział w grze innej niż wszystkie. Dlaczego? Ponieważ jej zasady są odwrotne. Celem zawodnika jest niezdobywanie punktów i zakończenie „wyścigu” z czystym kontem. Przegrany zdobywa punkty karne, obciąża swój budżet kwotą nawet kilku tys. zł., traci prawo jazdy, a dla „zasłużonych” przejażdżka radiowozem i nocleg w policyjnym areszcie. Zapraszamy do zabawy.

Polscy kierowcy są znani z tego, że każdy z nich jest rewelacyjny. Na drodze, używając epitetów, subtelnie zwracają uwagę innym kierowcom. Ci najlepsi potrafią wysiąść z samochodu na skrzyżowaniu i gestykulując, starają się zachęcić innych do stosowania tych samych zasad ruchu drogowego co oni. Trąbią w korkach, przekraczają dozwoloną prędkość, są też tacy, którzy wyznają zasadę, że „alkohol nie wpływa na pracę silnika”, a „podwójna ciągła, to nie drut kolczasty”. Inni mówią, że nie warto pamiętać wszystkich znaków drogowych, bo liczą się tylko „ustąp pierwszeństwa” i ‘’droga z pierwszeństwem’’ Co ciekawe, są bardzo solidarni i mrugają światłami, kiedy tylko miną patrol drogówki. No bo po co mają policjanci złapać kolejnego pirata drogowego albo pijanego, potencjalnego zabójcę za kółkiem. Wielu z nich już dawno zdobyła komplet punktów karnych, ich portfele się znacznie uszczupliły, nie mają też prawa jazdy, ponieważ je stracili. Są też tacy, którym sąd na długo zabronił prowadzić pojazd. Pamiętają za to pobyt w policyjnym areszcie i treść zarzutów, jakie usłyszeli. Nie każdy z kierowców zalicza się do wspomnianej czołówki mistrzów świata i okolic. Zdecydowana większość to ludzie odpowiedzialni, którzy znają zasady ruchu drogowego i przestrzegają ich. Są uprzejmi i pomagają innym włączyć się do ruchu, a klaksonów używają tylko, gdy ostrzegają o niebezpieczeństwie. Żeby złamać stereotyp tych pierwszych, a tym samym poprawić bezpieczeństwo policjanci proponują pewną grę.

Gra jest bardzo popularna wśród kierowców i dość stara, jednak ostatnio zmieniły się jej zasady i dlatego policjanci postanowili o nich wspomnieć.

Oto kilka wybranych:

1. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – 1500 zł+10 pkt

2. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu, podczas włączania się do ruchu – 1500 zł+6 pkt

3. Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 1500 zł+10 pkt

4. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego – 500 zł+5 pkt

5. Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 1000 zł+5 pkt

6. Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 2000+4 pkt

7. Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w wyznaczonym czasie:

w postępowaniu o przestępstwo – min. 4000 zł

w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym – min. 2000 zł

w sprawach dotyczących dopuszczalnej prędkości – dwukrotność wysokości grzywny

8. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

o 31-40 km/h – 800 zł+6 pkt

o 41-50 km/h – 1000 zł+8 pkt

o 51-60 km/h – 1500 zł+10 pkt

o 61-70 km/h – 61-70 km/h – 2000 zł+10 pkt

o 71-km/h i więcej – 2500 zł+10 pkt

Zmian jest więcej i zachęcamy do zapoznania się z nimi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Przestrzegając zasad gry, nie zdobędziesz punktów, nie zapłacisz mandatu, nie stracisz prawa jazdy, za to bezpiecznie dojedziesz do celu.

Powodzenia!!!

(KWP w Gdańsku / sc )