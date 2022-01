Wjechał wprost przed nadjeżdżający pociąg... Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mandatem karnym zakończyła się kolizja, do której doszło na przejeździe kolejowym w Czerwionce-Leszczynach. Jak ustalili policjanci, kierujący bmw nie zatrzymał się na znaku "STOP" i… wjechał wprost pod przejeżdżający pociąg towarowy. W tym przypadku skończyło się na stratach materialnych i strachu, ale od tragedii było o krok. Po raz kolejny apelujemy do kierujących o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19.00 na ulicy Ornontowickiej w Czerwionce-Leszczynach. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego rybnickiej komendy, 38-letni kierujący bmw jechał w kierunku Ornontowic. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem, nie zatrzymał się na znaku "STOP" i… wjechał wprost pod przejeżdżający pociąg towarowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkaniec powiatu mikołowskiego za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym w wysokości 1300 złotych i 6 punktów karnych.

Pomimo że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności, w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem Policji oraz innych właściwych służb. Lekceważenie znaku STOP, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, czy wjeżdżanie na przejazd, kiedy sygnalizator wskazuje czerwone światło to główne przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych z udziałem kierujących, pieszych czy rowerzystów.

Przypominamy:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

(KWP w Katowicach / kp)