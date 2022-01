Wysokie kary dla łamiących przepisy w ruchu drogowym Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator grzywien, zgodnie z którym zapłacimy więcej między innymi za przekroczenie dozwolonej prędkości, spowodowanie kolizji oraz wykroczenia popełniane wobec pieszych. O tym jak dotkliwe są to kary finansowe przekonali się o tym kierujący, którzy złamali obowiązujące przepisy.

Wraz z nowym rokiem obowiązuje nowy taryfikator grzywien za wykroczenia drogowe. Ich wprowadzenie spowodowało zmiany w zachowaniu wielu kierowców. Zdarzają się jednak osoby, które w dalszym ciągu podchodzą lekceważąco do przepisów.

Tylko jednego dnia (17 stycznia) policjanci odnotowali cztery wykroczenia drogowe, które w trzech przypadkach zakończyły się postępowaniem mandatowym, w jednym skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

W Brzózce, policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem, który zdecydował się na jazdę, mimo iż jak wynika z policyjnych systemów jego prawo jazdy kilka miesięcy wcześniej zostało zatrzymane, w związku z przekroczeniem przez niego limitu punktów karnych. Sprawa zakończy się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Za kierowanie bez uprawnień grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

W Gubinie kierujący samochodem marki Renault Clio na skrzyżowaniu ulic Kaliska-Leśna, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla kierującego renault master, doprowadzając do zderzenia się pojazdów. Sprawca ukarany został mandatem karnym w wysokości 1020 złotych. Do kolizji drogowej doszło także w rejonie przejścia granicznego na Gubinku. Kierujący samochodem osobowym marki Dacia podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa dla kierującego samochodem ciężarowym marki Mercedes doprowadzając do zderzenia. Sprawca kolizji ukarany został mandatem karnym w wysokości 1300 złotych.

Do wykroczenia drogowego doszło także na ulicy Śląskiej w Gubinie, gdzie zgłaszający poinformował policjantów, iż zatrzymał kierowcę osobówki, który niemalże potrącił go na przejściu dla pieszych. Przybyły na miejsce patrol po potwierdzeniu zaistnienia zdarzenia, w związku z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu nałożył na kierującego dacią sandero, mandat karny w wysokości 1500 złotych.

Przypominamy kierującym o obowiązujących zmianach i apelujemy o ostrożność na drodze. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może nieść za sobą poważne konsekwencje. Niejednokrotnie mamy do stracenia o wiele więcej niż stratę finansową, dlatego bądź odpowiedzialnym kierowcą.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim