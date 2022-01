Wspólne działania wymierzone w przestępczość gospodarczą i narkotykową Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca policjantów z Łodzi i Lublina, a także lubelskich celników zaowocowała zatrzymaniem 62-latka, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczne ilości narkotyków, kontrabandę tytoniową oraz odzież, co do której istnieje podejrzenie podrobienia znaków towarowych. Zatrzymanemu mężczyźnie grozić może nawet do 10 lat więzienia.

13 stycznia 2022 roku około godziny 13.00 funkcjonariusze z wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich policji w Łodzi i Lublinie oraz policjanci z I Komisariatu Policji w Łodzi weszli do jednego z mieszkań w łódzkiej dzielnicy Śródmieście. Policjantom towarzyszyli lubelscy celnicy. W trakcie tych działań stróże prawa zabezpieczyli ponad 4,5 kilograma marihuany o czarnorynkowej wartości około 180.000 złotych, 338 gramów suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz 197 sztuk odzieży ze znakami towarowymi, co do których zachodzi podejrzenie sfałszowania. Funkcjonariusze zatrzymali 62-letniego właściciela nielegalnego asortymentu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków oraz naruszenia przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej. Dodatkowo podejrzany odpowie w odrębnym postępowaniu za wykroczenie skarbowe związane z nielegalnym posiadaniem wyrobów akcyzowych. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź- Śródmieście podejrzany został aresztowany na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności prowadzą funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / kp)