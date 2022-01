Policyjny pilotaż 8-letniego chłopca Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem policjanci z białostockiej drogówki pomogli rodzicom, którzy wieźli swojego 8-letniego syna do szpitala z Suwałk do Białegostoku. Chłopiec podczas ćwiczeń akrobatycznych złamał sobie rękę. Ostatni odcinek drogi po ponad 100 kilometrowej podróży małżeństwo z dzieckiem pilotowane było przez funkcjonariuszy. Tam zajął się nim personel medyczny.

W niedzielny wieczór tuż przed 20 policjanci z białostockiej drogówki na krajowej ósemce w okolicach Sielachowskich zatrzymali do kontroli hyundaia, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Z rozmowy wynikało, że mężczyzna musi szybko dojechać do szpitala. Powodem tego pośpiechu był poważny uraz ręki jego syna. Kierowca przekazał policjantom, że chłopiec doznał złamania ręki podczas ćwiczeń akrobatycznych i musi jak najszybciej trafić do białostockiego szpitala dziecięcego. Policjanci powiadomili o sytuacji dyżurnego białostockiej komendy miejskiej i rozpoczęli pilotaż zatrzymanego hyundaia. Funkcjonariusze umożliwili szybki przejazd ulicami miasta aż pod budynek szpitala dziecięcego. Tam 8-latek trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp)

