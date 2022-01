Policjanci ustalili kolejnych pokrzywdzonych atakiem Data publikacji 18.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Toruńscy policjanci dotarli do kolejnych pokrzywdzonych poniedziałkowego ataku 21-latka. Dzisiaj planują doprowadzić zatrzymanego do toruńskiej prokuratury. Mężczyzna może odpowiedzieć za 9 czynów, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

Przypomnijmy: w poniedziałek (17.01.2022) krótko przed godziną 5:00 dyżurny toruńskiej policji otrzymał informację, od zaniepokojonego członka rodziny, o tym, że młody mężczyzna, który zachowywał się irracjonalnie i był pobudzony, wyszedł z domu w nieznanym kierunku. Było podejrzenie zażycia przez niego środków odurzających. Pierwsze zgłoszenie o ataku dokonanym przez młodego mężczyznę dyżurny otrzymał po godzinie 5:15. Do szpitala trafiła 55-letnia kobieta z urazem twarzy, która została zaatakowana w okolicach ul. Szosa Chełmińska. Następnie do szpitala trafiła 46-latka z urazem dłoni oraz 25-letni mężczyzna z urazem twarzy. Osoby te również zostały zaatakowane przez mężczyznę, którego rysopis był zgodny z rysopisem dotyczącym irracjonalnie zachowującego się 21-latka. Dyżurny przekazał informacje patrolom pełniącym służbę w mieście i rozpoczęły się intensywne poszukiwania napastnika.

Około godziny 6:00 przy Rondzie Pokoju Toruńskiego policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Torunia. Ten w chwili zatrzymania nadal był pobudzony i nie stosował się do poleceń wydawanych przez policjantów, a w ręku ciągle trzymał nóż z długim ostrzem, którym wymachiwał. Funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. Przy tym mężczyźnie zabezpieczyli również nóż. Po wykonaniu pierwszych czynności procesowych z udziałem zatrzymanego 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci apelowali do pokrzywdzonych o zgłaszanie się do komendy.

Policjanci przesłuchali kolejnych pięć osób pokrzywdzonych. To dwóch mężczyzn, u których zatrzymany spowodował obrażenia oraz trzy kobiety, którym zniszczył mienie: uderzając nożem w szybę auta oraz przecinając nożem kurtkę.

Mężczyzna może zatem odpowiedzieć za naruszenie czynności narządów ciała pięciu osób, uszkodzenie mienia trzech pokrzywdzonych oraz czynną napaść na funkcjonariuszy Policji. Grozi mu zatem kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)