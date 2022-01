Policjantka po służbie zatrzymała złodzieja Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Reagowanie na łamanie prawa nawet w dniu wolnym od służby to dowód na to, że policjantem jest się zawsze. Tym razem dowiodła tego funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, która zatrzymała złodzieja sklepowego. Dzięki jej reakcji skradziony towar powrócił na półki sklepowe, a złodziej nie uniknie odpowiedzialności.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 stycznia 2022 roku, około godziny 11.00, na terenie jednego z bełchatowskich marketów. W tym czasie policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie będąc w czasie wolnym od służby, robiła zakupy. W pewnym momencie usłyszała krzyk pracownicy sklepu. Kobieta na kamerach monitoringu zaobserwowała mężczyznę, który zapakował do swojego plecaka artykuły spożywcze i nie płacąc za towar, przeszedł przez linię kas. Policjantka natychmiast zareagowała. Pobiegła za mężczyzną i ujęła go obok sklepu. Sprawcą kradzieży był 36-letni mężczyzna, który został przekazany patrolowi policji wezwanemu na miejsce. Policjanci zabezpieczyli również zapis kamer monitoringu sklepowego, który zarejestrował zachowanie amatora cudzej własności. Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji policjantki będącej w czasie wolnym od służby sprawca został zatrzymany bezpośrednio po kradzieży. Odpowie teraz za popełnione wykroczenie, a skradzione mienie wartości blisko 300 złotych zostało odzyskane i wróciło na półki sklepowe.

(KWP w Łodzi / sc )