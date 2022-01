Przestrzeganie zasad to też szacunek i dbałość o innych - #PosłuchajSpecjalisty cz. 3

Do obostrzeń sanitarnych wszyscy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. W dzisiejszym świecie spotkamy się z nimi nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Do przestrzegania przepisów uchwalonych na mocy prawa jesteśmy zobligowani. Zasady te oparte są na wiedzy medycznej. Posłuchajcie zatem, co o obostrzeniach covidowych mówią specjaliści.