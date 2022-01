Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pszczyńscy policjanci w ostatniej chwili dotarli do 68-latka, który próbował odebrać sobie życie. Na szczęście udało się zapobiec tragedii. Po interwencji mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

W ostatniej chwili pszczyńscy policjanci odnaleźli mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie. Po tym, jak oficer dyżurny został zaalarmowany przez byłą partnerkę o zamiarze 68-latka, wysłał mundurowych z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego do miejscowych hoteli, gdzie ze wstępnych informacji mógł przebywać mężczyzna. Stróże prawa już za pierwszym razem wytypowali to miejsce poprawnie. Gdy potwierdzili obecność mężczyzny, natychmiast zaczęli działać. Policjanci po rozpoznaniu podjęli decyzję o konieczności wejścia do zajmowanego pomieszczenia. W łazience odnaleźli 68-latka, który dokonał samookaleczenia zagrażającego jego życiu. Mundurowi natychmiast przystąpili do tamowania krwotoku oraz wezwali pomoc medyczną. W trakcie czynności mężczyzna tracił chwilowo przytomność. Policjanci jednak stale monitorowali jego czynności życiowe, a także prowadzili nadzór nad opatrunkami, które szybko przemakały. Następnie 68-latek został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do pszczyńskiego szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Przypominamy, gdzie można szukać pomocy w trudnych momentach życia:

Telefon 116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 14:00 - 22:00

Telefon 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Telefon 800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia

Telefon 121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Telefon 22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych



