2 tysiące zł za ominięcie zapór kolejowych Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowy taryfikator mandatów, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, oznacza wysokie kary dla kierowców i pieszych. Wczoraj kierowca przejechał swoim pojazdem przez przejazd kolejowy. Zlekceważył czerwone światło na sygnalizatorze świetlnym. Nie spodziewał się, że pojazd stojący za nim to jastrzębski wideorejestrator. Mandat za to wykroczenie wynosi 2000 złotych.

We wtorek, 18.01.2022 r. około godziny 9.15 ulicą Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju jechał samochodem 55-letni mieszkaniec Żor. Mężczyzna zatrzymał pojazd przed przejazdem kolejowym, a kiedy pociąg przejechał i rogatki zaczęły się podnosić, ruszył przed siebie, ignorując czerwone światło wyświetlane na sygnalizatorze świetlnym. Wideorejestrator jastrzębskiej drogówki stał za nim. Mundurowi zatrzymali pojazd renault do kontroli drogowej. Nieodpowiedzialny kierowca został ukarany mandatem, który według nowego taryfikatora wniósł 2000 złotych i 6 punktów karnych. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym stróże prawa skierują wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Informujemy, że jazda pojazdem przez przejazd kolejowy jest dozwolona dopiero po całkowitym otwarciu rogatek oraz po zakończeniu wyświetlania przez sygnalizator świetlny czerwonego światła. Apelujemy o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonie przejazdów kolejowych!

(KWP w Katowicach / sc )