Policjanci zabezpieczyli ponad tonę nielegalnego tytoniu Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad tonę suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy skarbowej przewoził w samochodzie 26-letni mieszkaniec powiatu kazimierskiego. Nielegalny towar zabezpieczyli leżajscy policjanci w miejscowości Stare Miasto podczas kontroli drogowej. Gdyby tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby na uszczupleniu podatku akcyzowego kwotę ponad 525 tys. złotych.

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 stycznia br. w miejscowości Stare Miasto. Kryminalni z Leżajska uzyskali informację, że kierujący pojazdem marki Mercedes Sprinter może przewozić znaczne ilości tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wspólnie z policjantami z leżajskiej drogówki zatrzymali wskazany pojazd do kontroli drogowej. W jego środku ujawnili bale tytoniowego suszu.

26-latek z powiatu kazimierskiego, który kierował mercedesem, został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu. Podczas jego oględzin zabezpieczono 40 bali suszu tytoniowego o łącznej wadze 1042 kg (około 25 kg każda). W działaniach policjantów wsparli funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Rzeszowa wraz z psem służbowym Bianką.

Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosła ponad 525 tys. zł. Kontrabanda została skonfiskowana.

Właściciel nielegalnego towaru usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego.

(KWP w Rzeszowie / kp)