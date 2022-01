Ukradł puszkę z pieniędzmi na cel charytatywny. Rozpoznał go policjant po służbie Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 27-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów po tym jak ukradł puszkę stacjonarną z pieniędzmi z jednego ze sklepów w Kętrzynie. Dzięki udostępnionym w sieci zdjęciom z monitoringu sprawcę kradzieży rozpoznał policjant w czasie wolnym od służby.

We wtorek 18 stycznia 2022 r. około godziny 11.30 do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił, że w dniu 17.01.2022 r. około godz.16.00 z jednego ze sklepów mieszczących się w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego nieznany mu młody mężczyzna dokonał kradzieży puszki, w której znajdowały się pieniądze w kwocie około 100 złotych na cel charytatywny. W trakcie przyjmowania zawiadomienia oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów został powiadomiony przez policjanta przebywającego w czasie wolnym od służby, że w jednym ze sklepów przy ul. Westerplatte przebywa mężczyzna, który wyglądem przypomina osobę z zarejestrowanego nagrania, które zostało upublicznione na jednym z portali społecznościowych. We wskazane miejsce natychmiast zostali wysłani funkcjonariusze z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, którzy zatrzymali 27-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna został doprowadzony do miejscowej jednostki Policji, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży. 27-latek przyznał się do popełnionego czynu, tłumacząc, że w dniu kradzieży był pijany i tak naprawdę nie wie, dlaczego ukradł tą puszkę z zawartością pieniędzy. Mieszkaniec miasta poddał się dobrowolnemu ukaraniu. Będzie musiał odpracować 40 godzin prac na cele społeczne.

Dodatkowo mężczyzna został ukarany mandatem karnym za to, że przebywał w sklepie przy ul. Westerplatte bez maseczki, nie stosując się do obostrzeń i obowiązku zakrywania ust i nosa.