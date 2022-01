Policjanci na świętokrzyskich stokach Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Druga połowa stycznia dla naszego województwa stanowi w tym roku czas ferii zimowych. Wielu korzystających z wypoczynku pozostanie w naszym regionie, gdzie również można uprawiać sporty zimowe. Stoki narciarskie, jeżeli tylko pozwalają na to warunki, są mocno oblegane przez turystów. Na sześciu z nich, każdego dnia spotkać możemy policjantów pilnujących bezpieczeństwa podczas „śnieżnego szaleństwa”.

Świętokrzyscy policjanci w ramach ogólnopolskiej akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU” każdego dnia pełnią służbę na sześciu stokach narciarskich w naszym regionie. Siedemnastu stróży prawa zapewnia bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektów w Kielcach (Stadion, Telegraf), Tumlinie, Niestachowie, Krajnie i Bodzentynie. Podstawową rolą policjantów na stokach jest oddziaływanie prewencyjne, stróże prawa reagują na niebezpieczne zachowania oraz łamanie obowiązujących zasad. Często to właśnie im przychodzi udzielić pierwszej pomocy po upadkach. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na dzieci jeżdżące na nartach i deskach. Przypomnijmy, że obowiązek używania kasku ochronnego dotyczy wszystkich do 16 roku życia! Zapoczątkowane 4 stycznia służby na stokach narciarskich zaplanowane są do połowy lutego.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach