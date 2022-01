Surowe kary dla kierowców łamiących przepisy Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od początku roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów karnych, który przewiduje surowsze kary za popełnione wykroczenia drogowe. Wyższych mandatów mogą spodziewać się m.in. kierowcy, którzy nie przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości oraz osoby łamiące przepisy chroniące pieszych. Dotkliwe kary mają zmniejszyć ilość zdarzeń, do których dochodzi na drodze, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów karnych. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszyć ilość wypadków i kolizji. Dotkliwe kary dotyczą w dużej mierze kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, a także osób lekceważących przepisy chroniące pieszych.

Wczoraj, 18 stycznia, strzelecka grupa „SPEED” zatrzymała do kontroli kierowcę bmw, który jechał poza obszarem zabudowanym, pomiędzy Suchą a Strzelce Opolskie, z prędkością 169 km/h. 34-latek został ukarany za swoją jazdę mandatem karnym w kwocie 2500 zł. Prędkość na tej same trasie przekroczył również 49-letni kierowca volkswagena, który podróżował z prędkością 126 km/h. Na mężczyznę policjanci nałożyli mandat w kwocie 800 zł. Kilka dni temu, dokładnie na tym odcinku drogi krajowej 94, doszło do śmiertelnego wypadku.

Z kolei w ubiegły weekend strzelecka drogówka zatrzymała w Izbicku 42-latka, który jechał z prędkością 93 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Kierowca volkswagena został ukarany mandatem karnym w kwocie 1000 zł. Tego samego dnia, również w tej miejscowości, 42-latek podróżował osobowym volvo z prędkością 87 km/h. Mundurowi nałożyli na niego mandat karny w kwocie 800 zł.

Surowo ukarany został także 27-latek, który kilka dni temu w Zawadzkiem wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. Na mężczyznę został nałożony mandat karny w kwocie 1500 zł.

Po raz kolejny przypominamy, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego może kosztować zdrowie, a nawet życie niewinnej osoby. Apelujemy o rozsądek na drodze!

(KWP w Opolu / kp)