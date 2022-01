1,5 godz. pracy policyjnego drona i nagranych 15 kierowców, którzy zlekceważyli znak STOP. Kilka miesięcy temu w miejscy tym zginęły 2 osoby Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek policjanci wydziału ruchu drogowego z Lipska wspólnie z mundurowymi z mazowieckiej drogówki przeprowadzili działania mające na celu przeciwdziałanie wypadkom. Policjanci w działaniach wykorzystali drona, który z powietrza rejestrował zachowanie kierowców.

Mundurowi kontrolowali skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 747 i drogi powiatowej nr 3536, gdzie w ostatnich miesiącach doszło do kilku wypadków, w których śmierć poniosło 2 osoby i 2 zostały ranne. W tym miejscu kierowcy często nie stosują się do znaków. Tylko wczoraj w ciągu godziny funkcjonariusze odnotowali tam 17 wykroczeń, z czego 15 z nich dotyczyło kierowców, którzy nie stosowali się do znaku STOP.

Przypominamy, że zgodnie z taryfikatorem za niezastosowanie się do znaku B20 grozi mandat w kwocie od 300 zł oraz 2 punkty karne.

(KWP w Radomiu / sc )

Film 1,5 godz. pracy policyjnego drona i nagranych 15 kierowców, którzy zlekceważyli znak STOP. Kilka miesięcy temu w miejscy tym zginęły 2 osoby Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 1,5 godz. pracy policyjnego drona i nagranych 15 kierowców, którzy zlekceważyli znak STOP. Kilka miesięcy temu w miejscy tym zginęły 2 osoby (format mp4 - rozmiar 29.98 MB)