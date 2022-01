Wyjątkowe podziękowania dla policjantów za zaangażowanie i skuteczność Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zielonogórskiej komendy przyszła starsza kobieta, która osobiście chciała podziękować Komendantowi Miejskiemu Policji, młodszemu inspektorowi Maciejowi Sipkowi za pomoc i zaangażowanie policjantów w sprawie odzyskania pieniędzy, które przelała oszustom. To właśnie takie gesty ze strony mieszkańców naszego powiatu sprawiają, ze policjanci mają ogromną satysfakcję z wykonywanej na co dzień, niełatwej przecież służby. Dużą rolę w zabezpieczeniu pieniędzy odegrali też czujni pracownicy jednego z zielonogórskich banków, którzy podejrzewając próbę oszustwa, zablokowali przelew.

Zielonogórscy policjanci otrzymali informację, że pewna zielonogórzanka została zmanipulowana przez przestępców działających metodą „na policjanta” i przelała na podane konto 30 tysięcy złotych. Mechanizm manipulacji był bardzo podobny do innych takich przypadków. Przestępcy podający się za policjantów zadzwonili do seniorki, opowiedzieli zmyśloną historię, że jej oszczędności mogą zostać skradzione z banku przez oszustów i kazali natychmiast przelać pieniądze na swoje konto, przekonując kobietę, że ma do czynienia z policjantami. Przestępcy jak zwykle cały czas prowadzili ze swoją ofiarę rozmowę telefoniczną, żeby mieć nad nią kontrolę. Zdenerwowana seniorka przestała działać racjonalnie i poszła do banku, żeby przelać pieniądze na konto przestępców. Podczas wyjaśniania okoliczności oszustwa okazało się, że wykonany przez seniorkę przelew wzbudził podejrzenia analityków bankowych i postanowili tymczasowo zablokować transakcję na tak długi czas, na jaki pozwalały im bankowe procedury. Po kilku godzinach okazało się, że ich decyzja była słuszna, bo policjanci przesłali oficjalną informację z żądaniem zablokowania konta. Dzięki takiej czujności i szybkiej reakcji zarówno bankowców, jak i policjantów kobieta nie straciła wpłaconych oszustom 30 tysięcy złotych. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że seniorka dużo zawdzięcza nie tylko analitykom i policjantom, ale także paniom kasjerkom w banku, ponieważ kobieta chciała jeszcze przelać na konto oszustów kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych, których żądali od niej przestępcy. Czujne pracownice zaskoczone tym, że chce ona zlikwidować wieloletnie lokaty i wypłacić oszczędności, a także widząc jej dziwne zachowanie oraz zdenerwowanie zażądały przedstawienia dodatkowych dokumentów. To spowodowało, że seniorka bez pieniędzy wyszła z banku i zaczęła się zastanawiać nad tym, co właśnie chciała zrobić. Gdy uświadomiła sobie, że mogła paść ofiarą oszustwa, zgłosiła się na Policję.

Zielonogórscy policjanci codziennie w swej wkładają wiele pracy w to, aby zadania przed nimi stawiane były realizowane w 100 procentach. Wykonujemy niełatwe zadania, aby nasi mieszkańcy byli bezpieczni, dlatego dziękujemy za wszystkie słowa uznania, które są dla nas bardzo cenne. Świadczą o tym, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)