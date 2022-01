Wysokie grzywny z nowego taryfikatora Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mandat za kolizję stanowi grzywna za przyczynę zdarzenia powiększona o 1500 złotych. Przekroczenie prędkości o 31 km/h będzie kierowcę kosztowało 800 złotych. To tylko dwa przykłady wysokich grzywien z nowego taryfikatora. Korzystając z dróg zgodnie z przepisami, nie narażamy się na tak wysokie mandaty, dlatego warto jeździć bezpiecznie.

18 stycznia 2022 roku na terenie gminy Łęczyca doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Kilka minut przed godziną 9.00 w miejscowości Wilczkowice samochód osobowy wypadł z drogi do rowu. Jak ustalili policjanci, przyczyną tego zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni. Na szczęście ani 35-letnia kobieta kierująca hondą, ani jej 2-letnia córka nie doznały obrażeń ciała. Za naruszenie zasad bezpieczeństwa została ukarana mandatem w wysokości 1.000 złotych.

Surowe konsekwencje grozą również sprawcy kolizji, do której doszło na drodze K-91 w miejscowości Borki. Tam około godziny 15.30 kierowca opla podjął manewr wyprzedzania renault, które właśnie zmieniało kierunek jazdy. Po zderzeniu aut kierowca renault trafił do szpitala. Na szczęście nie doznał on poważnych obrażeń ciała. Sprawą wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia zajmują się policjanci z zespołu do spraw wykroczeń. Zgodnie z nowym taryfikatorem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie są osoby ranne, kierowca musi liczyć, że kwota mandatu będzie stanowić przyczynę zdarzenia, powiększoną o 1.500 złotych. W przypadku, kiedy sprawa trafi do sądu, wysokość grzywny może wynieść nawet do 30 tysięcy złotych.

Pamiętajmy, że jeżdżąc bezpiecznie, nie narażamy siebie ani innych na utratę zdrowia lub życia. Nie grozi nam także żadna kara. Korzystajmy z dróg zgodnie z przepisami, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze.

(KWP w Łodzi / kp)