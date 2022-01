Policjanci zatrzymali członków włoskiej grupy przestępczej Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z 4. komisariatu we współpracy z łącznikiem włoskiej policji doprowadzili do zatrzymania dwóch obywateli Włoch. Mężczyźni byli poszukiwani listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Są podejrzani o udział w zorganizowane grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Trafili już do aresztu.

Dwaj 50-latkowie od ubiegłego roku ukrywali się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Mężczyźni uciekli z kraju i ukryli się we Włoszech. Są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Najpierw wydano za nimi list gończy, a ostatnio byli poszukiwaniu Europejskim Nakazem Aresztowania.

Na trop dwóch obywateli Włoch wpadki operacyjni z 4. Komisariatu. Funkcjonariusze we współpracy z łącznikiem włoskiej policji ustalili dokładne miejsce pobytu i doprowadzili do zatrzymania obu mężczyzn. 50-latkowie już zostali przewiezieni do Polski i trafili do tymczasowego aresztu.

Z informacji włoskich służb wynika, że zatrzymani dopuszczali się przestępstw nie tylko na terenie Polski. Byli również członkami włoskiej grupy przestępczej.

(KWP w Lublinie / kp)