Podziękowania dla policjantów z VIII Komisariatu w Łodzi Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz praca łódzkich policjantów została doceniona. Z dużą radością przyjęliśmy podziękowania, które wpłynęły mailem do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Dziurki, tym razem dla funkcjonariuszy z VIII Komisariatu Policji, którzy w krótkim czasie ustalili i zatrzymali sprawcę rozboju. Krewny pokrzywdzonej kobiety dziękując za zaangażowanie i skuteczność działań stróżów prawa podkreślił jak wielkie ma to znaczenie dla poczucia sprawiedliwości. Dziękujemy serdecznie za docenienie starań policjantów, życząc seniorce powrotu do zdrowia.

Zdarzenie miało miejsce 4 stycznia 2022 roku na ulicy Tatrzańskiej w Łodzi. Po godzinie 8.00 do idącej wraz z córką kobiety podbiegł od tyłu napastnik i po przewróceniu 85-latki wyrwał jej trzymaną w dłoni torebkę. Kobieta wartość strat wyceniła na ponad 400 złotych. Niestety w wyniku upadku odniosła również obrażenia wymagające dalszego leczenia. Policjanci z komisariatu przy ulicy Wólczańskiej prowadząc intensywne poszukiwania sprawcy, skrupulatnie analizowali zebrany materiał dowodowy i różne poszlaki. Ich praca już po kilku dniach zakończyła się sukcesem. 17-latek odpowiedzialny za to przestępstwo został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Usłyszał już zarzuty,. Za rozbój grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany.

(KWP w Łodzi / kp)