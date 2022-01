Bezpieczeństwo pieszym zapewniamy także z powietrza. Policyjny dron w akcji Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci wykorzystują nowoczesnego drona by jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem pieszych. Ten specjalistyczny sprzęt pozwala mundurowym dokładnie obserwować zachowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego. W przypadku zauważenia niebezpiecznych sytuacji, operatorzy drona informują o tym pobliski patrol, który może natychmiast interweniować.

Piesi i rowerzyści to szczególna grupa uczestników ruchu drogowego, która nie bez powodu nosi nazwę „niechronieni”. Poruszając się po drogach nie posiadają oni żadnej osłony, jak na przykład karoserii, więc zderzenie z samochodem czy innym pojazdem może skończyć się dla nich tragicznie.

Aby nie dochodziło do wypadków z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszym z nich, jest odpowiedzialne zachowanie pieszych, jak i kierowców oraz wzajemny szacunek wobec siebie, a drugim - zdecydowane działanie policjantów. Lubuscy stróże prawa zdają sobie z tego sprawę i każdego dnia stanowczo reagują na wykroczenia relacji kierowca-pieszy. W tym celu wykorzystują często specjalistyczny sprzęt taki jak: nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, szybkie i zwinne motocykle, nowoczesne urządzenia służące do pomiaru prędkości i stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a także drony. To właśnie bezzałogowe statki powietrzne stały się w ostatnim czasie bardzo pomocnym narzędziem do zapewniania bezpieczeństwa pieszym.

W środę (19 stycznia) lubuscy policjanci od samego rana realizują działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i dla zwiększenia swojej skuteczności wykorzystują drona. Dzięki zamieszczonej w nim kamerze posiadającej 30-krotny zoom, funkcjonariusze mogą dokładnie obserwować zachowanie wszystkich podróżnych. Kiedy operatorzy drona dostrzegą niebezpieczną sytuację na drodze, przekazują informację do najbliższego patrolu, który dzięki temu może natychmiast interweniować. W Gorzowie Wielkopolskim już w pierwszych dwóch godzinach działań policjanci ujawnili kilkanaście przypadków łamania przepisów ruchu drogowego, za co sprawcy ukarani zostali mandatami karnymi.

Lubuscy funkcjonariusze ruchu drogowego stale korzystają z dronów, by móc jeszcze skuteczniej zwalczać drogowych piratów i zapewniać bezpieczeństwo podróżnym na terenie całego województwa.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: starszy sierżant Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.33 MB)