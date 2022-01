Oszust wysyłający fałszywe linki zatrzymany przez wrocławskich policjantów. Straty sięgnęły kwoty 51 tysięcy złotych Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej pracowali nad sprawą fałszywych SMS-ów zawierających prośbę o uregulowanie płatności za energię elektryczną. Jedną z takich wiadomości otrzymał mieszkaniec Wrocławia i niczego nieświadomy wszedł w fałszywy link, a wówczas łupem oszustów padło 51 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę, a już decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policjanci ostrzegają przed tego typu wiadomościami tekstowymi i apelują o ostrożność.

Wrocławscy policjanci w ostatnim czasie zajmowali się sprawą wiadomości SMS-owych zawierających fałszywe linki. Jeden z mieszkańców Wrocławia otrzymał właśnie takiego SMS-a z prośbą o uregulowanie płatności za energię elektryczną na kwotę 3,46 zł. Tak niska kwota nie wzbudziła w nim żadnych podejrzeń i niczego nieświadomy kliknął fałszywy link znajdujący się we wiadomości. Niestety w tym momencie oszuści uzyskali nieautoryzowany dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonego. Następnie wygenerowali kody blik i dokonali wypłaty środków pieniężnych, powodując straty w kwocie 51 tysięcy złotych.

Intensywna praca operacyjna policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą doprowadziła do zatrzymania 22-letniego mężczyzny odpowiedzialnego za to przestępcze działanie. Funkcjonariusze ujawnili w jego miejscu zamieszkania kilka tysięcy złotych oraz 8 telefonów komórkowych. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu.

Wrocławski sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres miesięcy. Zgodnie z aktualnymi przepisami mężczyźnie może grozić kara nawet 8 lat pozbawienia wolności, ale o tym zadecyduje sąd.

Policjanci apelują i ostrzegają przed fałszywymi SMS-ami. Wiadomości te mogą zawierać prośbę o dopłatę za energię elektryczną czy gaz, ale mogą być to również SMS-y od osób podszywających się np. pod firmy kurierskie.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności przesłanej korespondencji, zweryfikujmy ją, dzwoniąc tak jak w opisanym przypadku np. do dostawcy energii elektrycznej. Pracownik przekaże nam informację czy faktycznie zalegamy z płatnościami i czy konieczne jest uiszczenie przesłanej w SMS-ie kwoty.

(KWP we Wrocławiu / sc )