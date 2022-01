Kolejni kierujący odczuli zmianę przepisów Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od początku roku obowiązują przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana ta sprawiła, że wzrosły kwoty mandatów za poszczególne wykroczenia, m.in. za przekroczenie dozwolonej prędkości, kierowaniem pojazdem pomimo braku dopuszczenia go do ruchu lub rozmowę przez telefon podczas jazdy. Niektórzy kierowcy z naszego regionu osobiście mogli odczuć tę zmianę.

Braniewo

Od 1 stycznia 2022 r. policjanci z braniewskiej „drogówki” ujawnili 340 przypadków lekceważenia obowiązujących przepisów przez uczestników ruchu drogowego. Blisko 200 wykroczeń dotyczyło zbyt szybkiej jazdy. We wtorek (18.01.2022 r.) na drodze S-22 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli nadjeżdżające auto, którego kierowca pędził z prędkością 150 km/h. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych. Kierowców, którzy zbyt mocno dociskali pedał gazu, w ciągu ostatnich dni było jeszcze trzech. W ich przypadkach kontrola zakończyła się otrzymaniem 800-złotowego mandatu.

O bezpieczeństwie w trakcie jazdy decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest bez wątpienia maksymalnie skupienie na tym, co dzieje się na drodze. Trudno mówić o pełnym skupieniu, gdy prowadząc pojazd, naszą uwagę poświęcamy rozmowie telefonicznej. W takiej sytuacji nie trudno przecież o kolizję. O skutkach nieostrożnej jazdy przekonał się pewien kierowca, którego zatrzymali policjanci. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Zmiany w obowiązujących przepisach zaostrzyły również kary dla rowerzystów, którzy pomimo wypitego alkoholu decydują się na włączenie do ruchu. Funkcjonariusze również takim nieodpowiedzialnym cyklistom poświęcają swoją uwagę. W środę (17.01) policjanci uniemożliwili dalszą jazdę 45-latkowi, który w stanie nietrzeźwości podróżował rowerem ulicami Braniewa. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2.5 tys. złotych.

Giżycko

W środę (19.01.2022 r.) w godzinach porannych mundurowi z grupy speed, patrolując drogi powiatu namierzyli wideorejestratorem kierującego audi a4. 50-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, w miejscowości Miłki jechał z prędkością 82 km/h w terenie zabudowanym gdzie obowiązuje limit 50 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 800 zł i a na jego konto trafiło 6 punktów karnych.

Gołdap

We wtorek (18.01.2022) policjanci ruchu drogowego gołdapskiej komendy patrolowali drogę wojewódzką nr 650. Około godz. 17:40 w miejscowości Jeziorki Wielkie w gminie Gołdap zauważyli rowerzystę, który jechał jednośladem bez tylnego światła. Funkcjonariusze zatrzymali cyklistę do kontroli. W trakcie rozmowy wyczuli od niego zapach alkoholu. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 34-latka okazało się, że ma on w organizmie prawie promil alkoholu. W świetle nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, cykliście po wytrzeźwieniu grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Z początkiem roku w życie weszły nowe przepisy, które wprowadziły surowsze kary dla kierowców, w tym również dla rowerzystów. Za kierowaniu jednośladem po użyciu alkoholu (między 0,2 promila a 0,5 promila) grozi mandat w wysokości 1000 złotych, natomiast kierowanie w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) – to minimum 2500 złotych.

Nietrzeźwi rowerzyści stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują o trzeźwość i rozsadek na drodze nie tylko po to, by uniknąć mandatu.

Iława

We wtorek (18.01.2022 r.) po godz. 22:00 w Kałdunach, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. W trakcie czynności okazało się, że kierowca, jak i pasażer nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa. Mundurowi wylegitymowali 25-latka i sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, ponieważ zostały mu one cofnięte przez Starostwo Powiatowe, a samochód nie ma aktualnych badań technicznych. Mężczyzna za braku dopuszczenia mercedesa do ruchu został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a za popełnione przestępstwo będzie tłumaczył się przed sądem.

49-latek jadący skodą 76 km/h w terenie zabudowanym w miejscowości Sampława postanowił nie przyjąć proponowanego przez funkcjonariuszy mandatu. Mężczyzna twierdził, że to nie jego prędkość została zarejestrowana przez policjantów. Dlatego w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Kętrzyn

W miejscowości Nowa Różanka w gm. Kętrzyn policjanci Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zatrzymali pojazd dostawczy marki IVECO, którego kierujący popełnił wykroczenie, jadąc z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym. Pomiar prędkości na wyświetlaczu radaru wykazał, że w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje dozwolona prędkość do 50 km/h, kierowca jechał 92 km/h. W myśl przepisów za przekroczenie dozwolonej prędkości policjanci za popełnione wykroczenie ukarali 51-letniego mieszkańca Białegostoku grzywną w drodze postępowania mandatowego w wysokości 1000 złotych i 8 punktami wpisanymi do ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego.

Mandatem karnym w wysokości 800 złotych został ukarany 31-letni mężczyzna, który kierując pojazdem marki Audi w miejscowości Kwiedzina w gm. Kętrzyn przekroczył dozwoloną prędkość o 38 km/h. Mieszkaniec powiatu giżyckiego otrzymał również 6 punktów karnych.

Mrągowo

W poniedziałek (17.01.2022 r.) po godzinie 14:00 oficer dyżurny otrzymał informację, że na ulicy Kolejowej w Mrągowie znajduje się nietrzeźwy mężczyzna, który wchodzi na jezdnię, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci, którzy pojechali pod wskazany adres, zauważyli opisanego mężczyznę. 65-latek był w stanie upojenia alkoholowego. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna mocno chwiał się na nogach, ale nie brakowało mu sił, by w obecności funkcjonariuszy wykrzykiwać wulgarne słowa w miejscu publicznym. W konsekwencji trafił na noc do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu został ukaranym mandatem w wysokości 2600 złotych za wykroczenie z art. 86§2 KW i 141 KW.

We wtorek (18.01.22 r.) po godzinie 12:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej na ulicy Tartacznej w Pieckach kierowcę ciężarówki, który nie zastosował się do obowiązującego tam zakazu wjazdu na tę drogę samochodów ciężarowych. Za to wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Po godzinie 17:00 na DK16 w miejscowości Bagienice, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego bmw, który mimo obowiązującego tam ograniczenia prędkości do 60 km/h, jechał z prędkością 88 km/h. Mężczyzna za to wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 złotych.

Tego samego dnia około godziny 18:00 doszło do kolizji na drodze krajowej numer 59 w miejscowości Mojtyny. Tam, jak ustalili policjanci, kierująca osobowym suzuki, jadąc w kierunku Starych Kiełbonek wykonała nieprawidłowo manewr wymijania w efekcie czego uderzyła w bok jadącego z naprzeciwka mitsubishi. Na szczęście uczestnicy kolizji nie doznali poważnych obrażeń. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zatrzymali dwa dowody rejestracyjne, a kierującą suzuki, która była sprawcą, funkcjonariusze ukarali mandatem karnym w wysokości 1020 złotych.

Olsztyn

We wtorek (18.01.2022) olsztyńscy policjanci na jednej z ulic w mieście zauważyli kierującego osobowym volkswagenem, który miał problemy z zaparkowaniem pojazdu. Policjanci zaraz po podejściu do kierującego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 41-latka ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna w ogólne nie powinien wsiadać za kierownicę auta, gdyż nie ma do tego uprawnień. 41-latek wkrótce przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 la pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za jazdę bez uprawnień. Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ruchu drogowego od 1 stycznia 2022 roku jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu, graniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

Tego samego dnia około godz. 11:00 na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Obrońców Tobruku doszło do zdarzenia drogowego. Według wstępnych ustaleń przyczyną kolizji była nadmierna prędkość kierującego audi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 23-letni kierowca audi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł. Na jego konto wpłynęły również punkty karne.

Około godz. 14:30 na skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Dworcowej doszło do zderzenia renault oraz nissana. Według ustaleń policjantów 69-letnia kierująca nissanem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej renault i doprowadziła do kolizji. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a uszkodzeniu uległy „jedynie” pojazdy. Kierująca nissanem została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz punktami karnymi.

Kilka minut później, na ul. Dworcowej kierująca bmw 32-latka w wyniku nieprawidłowego manewru zmiany pasa ruchu zderzyła się z hyundaiem. Za spowodowanie kolizji policjanci nałożyli na nią mandat karny w wysokości 1250 zł. Na jej konto wpłynęły również punkty karne.

Punktami karnymi oraz mandatem w wysokości 1050 zł został ukarany również 33-letni kierujący hondą, który na ul. Lubelskiej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i najechał na jego tył.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi zapłacimy więcej za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym, m.in. za przekroczenie dozwolonej prędkości czy za spowodowanie kolizji. Pamiętajmy, że każde niebezpieczne zachowanie na drodze może nieść ze sobą poważne konsekwencje, nie tylko finansowe. Apelujemy o ostrożną jazdę!

(KWP w Olsztynie / kp)