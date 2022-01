Podejrzany o podpalenie tartaku w Prószkowie zatrzymany Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Opola zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna podejrzany jest o podłożenie ognia na terenie tartaku w Prószkowie. Wzniecony pożar spowodował straty oszacowane wstępnie na 150 tysięcy złotych. Za takie przestępstwo grozi nawet do 10 lat więzienia.

4 stycznia nad ranem, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu został poinformowany o pożarze w Prószkowie. Palił się magazyn produkcyjny tartaku wraz z maszynami do obróbki drewna. Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczyli ślady, zebrali materiał dowodowy, który wstępnie wskazywał na to, że ogień podłożony był celowo. Do sprawy został powołany biegły z zakresu pożarnictwa.

Jeszcze tego samego dnia kryminalni rozpoczęli ustalanie osoby mogącej mieć związek z pożarem. Zabezpieczony materiał dowodowy doprowadził ich do 20-letniego mieszkańca powiatu opolskiego. To on miał podłożyć ogień pod magazyn z tarcicą, powodując straty wstępnie oszacowane na 150 tysięcy złotych.

Po dwóch dniach od zdarzenia 20-latek został zatrzymany w miejscu zamieszkania i doprowadzony do policyjnych aresztów. Następnego dnia usłyszał zarzut sprowadzenia zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach. Podejrzany przyznał się do podłożenia ognia. Decyzją prokuratury został wobec niego zastosowany policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kp)