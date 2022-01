Wyprzedzał na pasach - został ukarany wysokim mandatem Data publikacji 19.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z oleskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. 19-letni kierowca wyprzedzał inny samochód osobowy na przejściu dla pieszych. Według zaktualizowanego taryfikatora takie wykroczenie zagrożone jest mandatem w wysokości 1 500 złotych. Dodatkowo mundurowi mieli uwagi co do stanu technicznego pojazdu i jego wymaganego przepisami wyposażenia. Łączna kwota nałożonego mandatu wyniosła więc 2 200 złotych, a na konto kierowcy wpłynęło również 10 punktów karnych.

W środę (12 stycznia) około godziny 17.00 policjanci nadzorowali ruch drogowy na ul. Gorzowskiej w Oleśnie. W pewnym momencie na oznakowanym przejściu dla pieszych kierujący audi wyprzedził inny samochód osobowy. Ten niedozwolony i niebezpieczny manewr wykonał na oczach policjantów, którzy natychmiast zareagowali i kilkaset metrów dalej zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.

Za kierownicą audi a4 siedział 19-letni mieszkaniec powiatu oleskiego, który jak ustalili funkcjonariusze, niespełna rok temu zdobył prawo jazdy.

Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych według obowiązującego od 1 stycznia taryfikatora grozi mandat karny w wysokości 1 500 złotych oraz 10 punktów karnych. Dodatkowo funkcjonariusze mieli uwagi co do stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia audi, co poskutkowało nałożeniem mandatu na łączną kwotę 2 200 złotych.

Apelujemy o ostrożność, rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

(KWP w Opolu / kp)