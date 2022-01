O krok od tragedii na przejściu dla pieszych… Data publikacji 20.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 2 stycznia br. na jednej z cieszyńskich ulic kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez „pasy” rodzinie z dziećmi. Na szczęście w porę zdążyli oni opuścić przejście dla pieszych i nie odnieśli żadnych obrażeń. Kierujący za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym, ale na tym nie koniec jego przewinień.

W drugi dzień nowego roku na ulicy Zamkowej w Cieszynie na jednym z przejść dla pieszych, przez które przechodzili rodzice z dwójką dzieci, kierujący pojazdem marki Audi nie ustąpił im pierwszeństwa i spowodował zagrożenie w ruchu drogowym. Tylko dzięki szybkiej reakcji matki, która złapała swoje dziecko i prawie uciekła z przejścia, nikomu nic się nie stało. Nieodpowiedzialne zachowanie zostało nagrane przez innego uczestnika ruchu drogowego i przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

W toku podjętych czynności wyjaśniających policjanci ustalili tożsamość sprawcy wykroczeń. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Cieszyna. Za popełnione wykroczenia tj. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. złotych, nałożono na niego również 10 punktów karnych.



Jednak to nie koniec „przygód” 20-latka z cieszyńską policją. Kilka godzin po wyjściu z policyjnej jednostki, gdzie został nałożony na niego mandat karny, mężczyzna został wylegitymowany przez innych mundurowych, którzy ujawnili przy nim susz rośliny. Badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Teraz za posiadanie środków odurzających grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.



Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych, a także dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze i przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe. Osoby, które łamią przepisy, muszą liczyć się z surowszymi niż do tej pory konsekwencjami.

