151 zarzutów za wyłudzenie 120 tysięcy z PFRON-u Data publikacji 20.01.2022 Policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą bielskiej komendy przedstawili ponad 150 zarzutów pełnomocnikowi jednej z bielskich spółek. Jak ustalili śledczy, przy zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników spółki wyłudzono z PFRON-u ponad 120 tysięcy złotych. Do sądu trafił akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Śledczy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą końcem 2020 roku trafili na trop nieuczciwej spółki z Bielska-Białej, która oszukała Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ponad 120 tysięcy złotych. Firma zatrudniała pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności oraz schorzeniach specjalnych i na tej podstawie od lipca 2018 roku do marca 2019 roku otrzymywała z funduszu dofinansowania ich wynagrodzeń. Prezes zarządu oraz faktyczny pełnomocnik spółki prowadzący jej sprawy przedkładał do PFRON nierzetelne wnioski, w których poświadczał nieprawdę. Jednakże po ich sprawdzeniu i zweryfikowaniu okazało się, że spółka nie opłacała należnych składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS, należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych, a pensje wypłacane były z 3-miesięcznym opóźnieniem. Dzięki takiemu procederowi prowadzący spółkę uzyskiwali środki finansowe, które mogły być wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, a PFRON wypłacał nienależne tej firmie świadczenia.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na postanowienie 151 zarzutów oszustwa prezesowi spółki i jej pełnomocnikowi. Akt oskarżenia pełnomocnika trafił do sądu. Za oszustwa grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / kp)